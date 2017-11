Um em cada dez curitibanos está com diabetes, segundo pesquisa

O número de curitibanos diagnosticados com diabetes disparou nos últimos 10 anos, com um aumento de 96%. Segundo dados do Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 4,9% da população tinha a doença em 2006. Já em 2016, segundo dados do estudo divulgados neste ano, o percentual havia subido para 9,6%, o que significa que quase um em cada dez curitibanos é diabético. Como so dados trazem apenas casos diagnosticados , o número pode ser ainda maior.

Os índices alertam para a crescente da doença, que se configura como uma epidemia mundial. Hoje, inclusive, comemora-se o Dia Mundial do Diabetes, data que visa incentivar políticas e ferramentas de prevenção e controles do diabetes e suas complicações, aumentar a conscientização e promover ações para incentivar o diagnóstico precoce e reduzir os principais fatores de risco para o diabetes.

Em todo o Brasil, o percentual da população diagnosticada é de 8,9%, um crescimento de 61,8% na comparação com 2006. Entre as capitais, Curitiba apresenta a maior taxa da região Sul - Santa Catarina tem 6,7% e o Rio Grande do Sul, 8,5% - e a quinta maior do país, que tem o Rio de Janeiro como líder do ranking, com 10,4%, seguido por Natal e Belo Horizonte (ambos com 10,1), São Paulo (10) e Vitória (9,7)

Retina do Bem

A Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Oftalmo Curitiba, promoveu, no sábado passado, o evento Retina do Bem, na unidade de saúde Ouvidor Pardinho. A ação é parte da estratégia Saúde Já da Prefeitura para reduzir as filas de especialidades médicas. Cerca de 4,6 mil pacientes portadores de diabetes do SUS, que estavam previamente cadastrados também na fila da oftalmologia, foram chamados e aproximadamente 3,5 mil compareceram.

O objetivo da Retina do Bem é evitar uma das principais complicações entre os portadores de diabetes e que pode levar à cegueira: a retinopatia diabética. Pacientes portadores de diabetes do SUS, previamente cadastrados na fila da Oftalmologia, foram convocados para participar da ação. Eles receberam a guia de agendamento, por meio da sua unidade de saúde, com o horário de atendimento.

Óbitos relacionados à Diabetes

Paraná

2015 3.355

2014 3.387

2013 3.921

2012 3.431

2011 3.316

2010 3.351

2009 3.022

2008 2.778

2007 2.664

2006 2.514

2005 2.438

TOTAL 34.177

Curitiba

2015 498

2014 454

2013 678

2012 728

2011 680

2010 662

2009 529

2008 448

2007 445

2006 359

2005 379

TOTAL 5.860

A cada dois dias, doença provoca três mortes

Se os diagnósticos de diabetes avançaram consideravelmente em Curitiba, os óbitos diretamente relacionados com a doença também tiveram um crescimento, de 31,4%, entre 2005 e 2015, saltando de 379 mortes para 498. No período, foram 5.860 mortes ao todo, média de três óbitos a cada dois dias. Os dados do Ministério da Saúde indicam ainda um crescimento das fatalidades no Paraná como um todo. No estado, o avanço foi de 37,6%, saltando de 2.438 óbitos em 2005 para 3.355 em 2015, último ano com dados disponíveis. Ao todo, foram 34.177 mortes, em onze anos, quase nove ocorrências por dia.

Desafios

Considerado um dos principais desafios para os sistemas de saúde de todo o mundo, o diabetes tem tido um aumento de sua prevalência na esteira do envelhecimento da população, a urbanização crescente, o sedentarismo, dietas pouco saudáveis e o avanço da obesidade.

Ainda segundo o Vigitel, no período analisado o percentual da população de obesos em Curitiba passou dos 13,6%% em 2006 para 18,9% no ano passado. Nestes 10 anos, ainda, o percentual da população com excesso de peso subiu de 44,9% para 54,2%. São considerados acima do peso pessoas com Índice de Massa Corporal (IMC) entre 25 e 30, e obesos pessoas com IMC acima de 30 (esse índice é obtido dividindo o peso do paciente pela altura ao quadrado).

Atendimento

A Prefeitura de Curitiba oferece serviços de prevenção, orientação e tratamento do diabetes nas unidades básicas. Atividades físicas e orientação nutricional fazem parte do programa. O diabetes é uma doença sistêmica que compromete os olhos, rins, os pés, todo o corpo, por isso a prevenção e o tratamento são fundamentais.

Campanha

O Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991 pela Federação Internacional do Diabetes (IDF, na sigla em inglês) em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em resposta às preocupações sobre os crescentes números de diagnósticos no mundo. Em 2007 a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou a data, com a aprovação da Resolução 61/225. O dia 14 de novembro foi escolhido por marcar o aniversário de Frederick Banting que, junto com Charles Best, concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921.