Curadores de filmes debatem com público na Bienal

(foto: Divulgação)

Na próxima sexta-feira, dia 17 de novembro, às 14 horas, acontece no campus Barigui da Universidade Tuiuti um debate sobre os filmes do Circuito Brasileiro do Festival de Cinema da Bienal de Curitiba 2017, o FicBic. No encontro, vão entrar em pauta todos os filmes do Circuito, sendo sete longas e 14 curtas. A discussão vai ser mediada pelos curadores Denize Araújo e Paulo Camargo, que também anunciarão os filmes que serão exibidos nos dias 18 e 19 de novembro, último final de semana do Festival. O debate é aberto ao público, tanto para quem assistiu como para quem não assistiu aos filmes.

Os filmes que compõem o Circuito Brasileiro têm como ponto em comum o fato de discutirem temas referentes a atuais problemas brasileiros, do âmbito social, político e cultural, provocando reflexão no espectador. Segundo Denize, o objetivo do evento é que haja um debate com o público do Festival, um compartilhamento de ideias e leituras das obras.

O campus Barigui da Universidade Tuiuti fica na rua Sidney A. Rangel Santos, n.º 238. O debate vai ocorrer na sala 104 do bloco B, às 14 horas. Para informações e programação sobre o Festival de Cinema da Bienal de Curitiba, acesse o site www.ficbic.com.br e pelo facebook.com/ficbic.

Chancelas FicBic

Patrocínio: Copel, Fomento Paraná, Sanepar, Itaipu, Eletrobras, Horizons Telecom, Furnas e Huawei.

Copatrocínio: Fecomércio PR, SESC, SESC Paço da Liberdade

Apoio Local: Instituto Cervantes em Curitiba, Oppa Design, Cabify, Link Consultoria Contabil, Lumen Audiovisual

Apoio Internacional: Embaixada da República Popular da China no Brasil, Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo, Embaixada da Austrália em Brasília, Embaixada Real da Noruega em Brasília, Consulado Geral de Israel em São Paulo, Consulado Geral da Itália em Curitiba, Embaixada da Espanha em Brasília, Crater-Lab, Embaixada da França no Brasil, Cine Maison e Institut Français.

Apoio Institucional: Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal, Receita Federal do Governo Federal, INFRAERO e UNESCO – Curitiba Capital do Design, URBS, VG&P.

Veículo Impresso Oficial: Top View.

Apoio Educacional: Curso de Cinema e Audiovisual da Faculdade de Artes do Paraná - FAP/Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Departamento de Cultura da UNESPAR, Especialização em Cinema da Universidade Tuiuti do Paraná - UTP, Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, Universidade Estácio de Sá – UNESA e Escola de Comunicações e Artes – ECA da Universidade de São Paulo - USP.

Hotel da Bienal de Curitiba: Intercity Hotels.

Realização: Ministério da Cultura do Governo Federal, Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, Fundação Cultural de Curitiba/Prefeitura Municipal de Curitiba.