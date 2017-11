Após empate, Tite classifica jogo em Wembley como 'aprendizado tático'

SÉRGIO RANGEL, ENVIADO ESPECIAL LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Apesar do empate, o técnico Tite disse que o Brasil foi melhor na noite desta terça (14) em Londres. No Wembley lotado, o Brasil empatou 0 a 0. Foi o terceiro empate da equipe neste semestre. A Inglaterra jogou sem sete titulares. O amistoso foi o primeiro de Tite contra uma equipe da Europa. "Se uma equipe tivesse que vencer o jogo, essa seria o Brasil. Tivemos melhores oportunidades", disse o treinador. "Esse jogo também nos mostrou aspectos importantes de aprendizado", acrescentou. O jogo em Wembley foi o último da seleção neste ano. Em março, o Brasil enfrenta a Rússia e a Alemanha. Os dois jogos serão os últimos antes de o treinador anunciar em maio os 23 convocados para a disputa da Copa de 2018. Até agora, Tite coleciona 13 vitórias, três empates e uma derrota. "O jogo teve um grau de dificuldade alto, escolas diferentes, propostas diferentes. Temos que trabalhar em cima dessas circunstâncias. Não acredito que no Mundial a Inglaterra vai jogar assim. Uma equipe procurando agredir, a outra querendo aproveitar o contra-ataque. Por isso que falei, menos oportunidades e mais efetividade", disse o treinador. Em março, a seleção fará mais dois amistosos. Enfrentará a Rússia e a Alemanha. Em maio, Tite anunciará os convocados para a disputa do Mundial, que começa em junho.