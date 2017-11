Perseguição policial agitou o feriado do Atuba ao Ahú

(foto: Rede News 24 Horas)

Um assalto no Atuba acabou em perseguição policial com carros e um helicóptero que seguiu até o Ahú. Um dos assaltantes foi baleado e levao do hospital. A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta (15).

Um casal com uma criança foi abordado por uma dupla de assaltantes quando chegava na casa de amigos no Atuba. A família entregou o veículo aos bandidos, mas um celular com raestreamento ficou dentro do carro. Com as informações do rastreamento, a Polícia Militar perseguiu a dupla do Atuba ao Ahú. O cerco terminou na Avenida Anita Garibaldi com a Rua Washington Mansur, no Ahú, onde houve troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado e encaminhado ao hospital. O outro foi preso no local.