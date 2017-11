Caminhada inédita em Curitiba promove encontro de prematuros

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta quarta-feira (15) o Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR) realizou uma ação inédita: a 1ª Caminhada da Prematuridade e 1º Encontro de Ex-Prematuros do CHC. A iniciativa é uma comemoração ao Dia Mundial da Prematuridade, comemorado na sexta-feira (17).

A programação é extensa e começou na segunda-feira, 13, terminando apenas na sexta-feira. A Semana da Prematuridade é voltada aos pais e familiares dos pacientes e composta por palestras, filmes, rodas de conversa e oficinas. As atividades serão desenvolvidas por equipe multiprofissional com temas como a alimentação do recém-nascido prematuro, neurodesenvolvimento, estimulação motora, estratégias para desenvolvimento de vínculo, prevenção de acidentes domésticos, higiene de mãos, Método Canguru entre outros.

Para Cintia Lopes, médica do Serviço de Neonatologia do CHC e uma das coordenadoras da Semana, a adesão é importante. “O objetivo do evento é sensibilizar cada vez mais pessoas e inspirar mudanças buscando sempre o melhor cuidado aos prematuros e suas famílias”, afirmou.

O serviço de Neonatologia do Complexo HC é considerado um centro terciário para tratamento de recém-nascidos de risco provenientes de Curitiba e Região Metropolitana. A taxa de ocupação dos leitos disponíveis é sempre próxima ou superior a 100%.



Conscientização

A prematuridade acontece antes da 37ª semana de gestação. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, nascem 15 milhões de crianças antes do tempo.

“Atualmente, as crianças sobrevivem mais e têm uma boa evolução com menos sequelas. Ainda assim, a prematuridade continua sendo um fator de risco para problemas neurológicos, alterações de crescimento, dificuldade de ganho de peso, entre outras”, completa Cintia.

Em 2017, o CHC está promovendo a 3ª Semana da Prematuridade, de 13 a 17 de novembro. A ação, feita no Serviço de Neonatologia, conta com palestras aos familiares e exposição de fotos de recém-internados e pacientes que já receberam alta.