‘Projeto Chumbo’ faz show da nova turnê ‘Leais’ em Curitiba

Flávia e Paulo Plombon fazem o projeto (foto: Divulgação)

Os irmãos curitibanos Flávia e Paulo Plombon vão percorrer várias cidades do país divulgando o novo disco ‘Vidas Leais’, que teve direção de Rick Bonadio. O show na cidade acontece no sábado, no Teatro João Luiz Fiani, no Shopping Novo Batel.

O Projeto Chumbo está a todo o vapor. Depois do lançamento do novo disco ‘Vidas Leais’, em setembro, nas plataformas digitais, os irmãos curitibanos Flávia e Paulo Plombon vão cair na estrada com a nova turnê “Leais”. Em Curitiba, o show será realizado no Teatro João Luiz Fiani, no Shopping Novo Batel, no dia 18 de novembro, sendo a segunda cidade a receber a turnê, que estreia em São Paulo. Os músicos percorrerão várias capitais do país divulgando o segundo álbum da carreira, que foi gravado no Midas Studios, considerado um dos maiores da América Latina. Eles são os primeiros artistas de Curitiba a lançarem um disco completo com a direção artística do produtor do Rick Bonadio.

‘Vidas Leais’ conta com 12 faixas autorais e inéditas, com uma produção musical de peso.

SERVIÇO

Projeto Chumbo – Lançamento do novo disco ‘Vidas Leais’ em Curitiba

Quando: Sábado (18), às19 horas

Onde: Teatro João Luiz Fiani (Shopping Novo Batel) – Alameda Dom Pedro II, Batel. Curitiba-PR

Classificação: Livre

Quanto: A partir de R$25 cno Sympla