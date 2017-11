Cuidado com a bolsa: furtos sobem nesta época

(foto: Franklin de Freitas)

Passado o tempo dos feriados prolongados no País, a hora agora é de planejamento para as compras de fim de ano. Restando pouco mais de um mês para o Natal, e com o pagamento da primeira parcela do 13º salário até o final deste mês, é normal que o movimento nas ruas e lojas aumente gradativamente. Mas a época também é de aumento de ocorrências de furtos e roubos destas pessoas em compras. Por isso, alguns cuidados são importantes.

“O aumento do fluxo de pessoas nas lojas, principalmente nas ruas de comércio popular criam dificuldades para a ação policial e tornam o ambiente favorável as abordagens. Em caso de saques em caixas, o melhor é fazê-los fracionados. Deve-se evitar ostentar riquezas como relógios, joias e celulares”, diz Marcelo Cunha, diretor de tecnologia e Projetos do GRUPO GR.

Consumidores

Não entre em lojas muito cheias, procure fazer compras em horário de menor movimento, isso vale também para ida ao banco

Se estiver com crianças - alerta dobrado. Elas costumam ficar impacientes enquanto esperam e a qualquer descuido do responsável elas podem se perder

Procure manter a bolsa ou pasta sempre firme entre o braço e o corpo, com a mão sobre o fecho e posicionada do lado da calçada

Evite carregar grandes quantias em dinheiro; se houver necessidade divida o dinheiro em várias partes da roupa, porém, evite bolsos traseiros para carregar carteira ou dinheiro

Não espere o ônibus em paradas desertas e mal iluminadas

No transporte público, evite viajar em ônibus ou vagões vazios

Em ônibus com poucos passageiros, sente-se próximo ao motorista ou cobrador