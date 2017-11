Cartões de Natal do Hospital Erasto Gaertner já estão à venda

A tradicional venda de cartões de Natal do Hospital Erasto Gaertner já começou. Todos os cartões foram feitos por pacientes e voluntários do hospital que criaram duas coleções com 16 cartões de Natal, à venda no site http://www.erastogaertner.com.br/cartoesdenatal/. Com apenas R$ 0,50 a unidade é possível presentear uma pessoa querida e ajudar o hospital.

Toda a renda com a venda dos cartões será revertida para o Hospital Erasto Gaertner, que é referência no tratamento de câncer no sul do Brasil. O projeto, coordenado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, existe há mais de 20 anos e tem ajudado diversos setores da instituição. A venda dos cartões é uma das principais ações da Rede em apoio ao Erasto.