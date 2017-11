Prefeitura de Curitiba suspende licitação para asfaltamento em oito bairros

(foto: Daniel Castellano / SMCS)

A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) suspendeu, por tempo indeterminado, edital que previa o asfaltamento em ruas localizadas em oito bairros da cidade: Santa Felicidade, Boa Vista, Boqueirão, Portão, Cajuru, Cidade Industrial, Bairro Novo e Tatuquara. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município do último dia 8 e atende a recomendação do Tribunal de Contas. O investimento é de R$ 7.292.608,64.

A abertura dos envelopes com as propostas de preços e os documentos de habilitação da concorrência estava prevista para hoje (16). Segundo o Edital, a licitação incluiu a contratação de empresas para a construção de galerias de águas pluviais, terraplenagem, pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e sinalização.

