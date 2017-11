Resultado do Prêmio Arte Paraná é divulgado

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou nesta sexta-feira (17) o resultado do Edital 005/2017 do Prêmio Arte Paraná – Terceira Edição, voltado para a cultura tradicional e popular. Foram selecionados sete grupos de Fandango, Folias e Hip Hop que farão aproximadamente 25 apresentações em municípios com mais de 50 mil habitantes de diferentes regiões do Estado. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado – Comércio, Indústria e Serviços Nº 10.069 de 17 de novembro de 2017 e também pode ser conferido em http://www.cultura.pr.br.

“O objetivo é fazer com que o Paraná se reconheça. Nossas expressões culturais tradicionais e populares são riquíssimas, mas ainda poucos as conhecem, até mesmo pela dificuldade de acesso a essas manifestações. Este edital dedicado à cultura popular é justamente para atender esta demanda”, disse o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani.

As apresentações estão previstas para o período de 20 a 30 de novembro de 2017, todas com entrada gratuita, nas cidades de Campo Largo, Campo Mourão, Curitiba, Fazendo Rio Grande, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Piraquara, Ponta Grossa e Umuarama. O investimento é de R$ R$ 375 mil.

O Prêmio Arte Paraná – Terceira Edição atende às metas 11 e 12 do Plano Estadual de Cultura do Paraná (PEC-PR): “apoiar e incentivar as manifestações da diversidade cultural, ampliando a oferta de programas que promovam e protejam as culturas populares e de povos tradicionais, em todos os municípios do Paraná” e “estimular e fomentar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa e a difusão do patrimônio cultural (material e imaterial) em todos os municípios do Paraná”.

Serviço

Resultado do Prêmio Arte Paraná – Terceira Edição

Selecionados: http://www.cultura.pr.gov.br

Informações: Coordenação de Ação Cultural pelo telefone (41) 3321-4859 ou pelo e-mail http://cac@seec.pr.gov.br