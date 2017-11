Polícia Militar apreende uma tonelada de maconha na zona sul de SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais da Rota (tropa de elite da PM) apreenderam cerca de uma tonelada de maconha na Vila Santa Catarina, zona sul de São Paulo, na noite desta sexta-feira (17). Três suspeitos foram presos. A droga foi apreendida em um terreno que funcionava como estacionamento de carros e caminhões na rua Emilio de Souza Docca. Uma denúncia anônima levou os policiais ao local. Por volta das 22h, os policiais cercaram as duas entradas do estacionamento e prenderam dois homens descarregando sacos com os tabletes da droga de um caminhão baú. Um terceiro homem foi preso quando tentava fugir com 12 tabletes de maconha. O dono do estacionamento disse aos policiais que estava passando por dificuldades financeiras e que receberia R$ 5.000 para armazenar e distribuir a droga. Segundo a polícia, o homem confessou que esta era terceira vez que cometia o crime. O dono do estacionamento e os outros dois homens foram presos e levados ao 16º DP (Vila Clementino).