Maratona de Curitiba altera trânsito em várias regiões neste domingo

Maratona terá largada e chegada na Praça Nossa Senhora de Salete, com bloqueio das 0h às 15h. (foto: Bruno Covello/SMCS)

A realização da Maratona de Curitiba, no domingo (19/11), afetará o trânsito em diversos pontos da cidade, principalmente no período da manhã. No evento, serão aproximadamente 7 mil atletas, que participarão da maratona (42 quilômetros) e da corrida (10 quilômetros), com largada e chegada na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico.

A orientação da Superintendência de Trânsito aos motoristas é procurar caminhos alternativos para evitar congestionamentos. Para mais informações, o telefone 156 está à disposição, com atendimento 24 horas por dia. Ou confira o link com o mapa das ruas.

As interdições ocorrem em horários distintos, dependendo da rua. Abaixo, é possível conferir o trajeto da prova e as sugestões de desvio:

- Largada e chegada na Praça Nossa Senhora de Salete: bloqueio das 0h às 15h.

- Cândido de Abreu: bloqueio total das pistas centrais das 6h50 às 13h15. Via local liberada no sentido bairro até o acesso à Rua Comendador Fontana (via rápida sentido Santa Cândida).

- Inácio Lustosa: bloqueio total das 6h50 às 13h15, entre as ruas Cândido de Abreu e Mateus Leme. Após este horário a via estará liberada parcialmente.

- Mateus Leme: bloqueio total das 6h50 às 8h20, entre as ruas Inácio Lustosa e Brasilino Moura. Após este horário a via estará liberada parcialmente, mas sem acesso à região do Centro Cívico. Desvio pelas ruas Trajano Reis, Nilo Peçanha, João Gava e Prof. Nilo Brandão.

- Brasilino Moura: bloqueio parcial sentido bairro Ahú, desde a esquina das ruas Carlos Cornelsen e Nilo Peçanha até a Rua Francisco Scremin, das 6h50 às 8h15. Após este horário a via estará totalmente liberada e passa a ser uma opção de desvio para acesso ao Centro, evitando a passagem pelo Centro Cívico, que estará totalmente bloqueado até o final da corrida. São duas opções de desvio: pelas Ruas Nilo Peçanha, Albino Silva, Des. Benvindo Valente, Trajano Reis e Dr. Muricy ou pelas ruas Eça de Queiroz, Anita Garibaldi, São Pedro, Prof. Arthur Loyola, Almirante Tamandaré e Visconde de Guarapuava.

- Francisco Scremin: bloqueio total das 6h50 às 8h25. Após este horário a via estará liberada parcialmente. É recomendado que o motorista utilize a Rua Brasilino Moura como opção de saída e entrada da região.

- Albano Reis: bloqueio total das 6h50 às 8h25. Após este horário, a via estará liberada parcialmente. É recomendado que o motorista utilize a Rua Brasilino Moura como opção de saída e entrada da região.

- Mal. Hermes: bloqueio total das 6h50 às 8h35. Após este horário, a via estará liberada parcialmente para trânsito, mas é recomendado que o motorista utilize a Rua Dep. Mário de Barros como opção de saída e entrada da região, com duas opções de desvio: pelas Ruas Nilo Peçanha, Albino Silva, Des. Benvindo Valente, Trajano Reis e Dr. Muricy ou pelas ruas Alberto Bolliger, Barão de Guaraúna, Amâncio Moro, Ubaldino do Amaral, podendo acessar a entrada do lado esquerdo da Visconde de Guarapuava ou seguir direto pelo Viaduto do Capanema.

- Ivo Leão: bloqueio total das 6h50 às 8h30. Após este horário, a via estará liberada parcialmente para saída das garagens dos prédios até o término da prova, às 13h.

- Ernani Santiago de Oliveira: bloqueio total das 6h50 às 8h30. Após este horário, a via estará liberada parcialmente para saída das garagens dos prédios até o término da prova, às 13h.

- Avenida Cândido de Abreu: bloqueio total das pistas centrais das 6h50 às 13h. Via local liberada no sentido bairro até o acesso à Rua Comendador Fontana (via rápida sentido Santa Cândida).

- Barão do Serro Azul: bloqueio total das 6h50 às 9h20. A partir deste horário, a via estará compartilhada com os corredores até às 13h, no trecho entre as Ruas Pres. Carlos Cavalcanti e Inácio Lustosa. A opção de acesso ao centro é pelas Ruas Inácio Lustosa, Trajano Reis e Dr. Muricy.

- Travessa Nestor de Castro: bloqueio total das 7h15 às 9h. A opção de acesso ao Centro é pelas ruas Inácio Lustosa, Trajano Reis e Dr. Muricy.

- Alameda Augusto Stelfeld: bloqueio total das 7h15 às 9h. A opção de acesso ao centro é pelas ruas Inácio Lustosa, Trajano Reis e Dr. Muricy. Para acesso ao bairro Bigorrilho, o motorista deverá seguir direto pela Rua Inácio Lustosa até a Rua Padre Agostinho.

- Rua Des. Motta: bloqueio parcial das 7h20 às 8h30, no trecho entre as ruas Augusto Stelfeld e Sete de Setembro. A opção de acesso ao bairro Batel é pela Rua Francisco Rocha.

- Avenida Visconde de Guarapuava: bloqueio total da pista do lado direito das 7h25 às 8h45, no trecho entre as ruas Des. Motta e Cândido Xavier. A opção de desvio é utilizar a pista do lado esquerdo da via.

- Cândido Xavier: bloqueio total da pista, das 7h30 às 8h45, no trecho entre as avenidas Visconde de Guarapuava e Sete de Setembro. A opção de desvio é pela Rua Castro Alves (via rápida sentido Pinheirinho).

- Avenida Sete de Setembro: bloqueio parcial da pista sentido bairro das 7h30 às 8h55, entre as ruas Cândido Xavier e Pres. Arthur Bernardes. Para o motorista acessar os bairros Seminário, Santa Quitéria e Campo Comprido, o desvio recomendado é pelas ruas Av. do Batel, Bispo Dom José e Nossa Senhora Aparecida.

- Avenida Presidente Arthur Bernardes: bloqueio parcial da pista sentido bairro Portão, das 7h35 às 9h15. Na pista sentido bairro Campina do Siqueira, a única interferência é no cruzamento com a Avenida Sete de Setembro, onde a passagem dos atletas deve ocorrer das 7h35 às 8h55. Agentes de trânsito estarão no local, para intercalar a travessia dos veículos.

- Francisco Frischmann (via rápida Sentido Pinheirinho): bloqueio parcial da pista, das 7h45 às 9h15.

- Dr. João Tobias Pinto Rebelo (via rápida Sentido Pinheirinho): bloqueio parcial da pista, das 7h45 às 9h25.

- Isaac Guelmann e Antonio Gasparin (via rápida Sentido Pinheirinho): bloqueio parcial da pista, das 7h50 às 9h40.

- Mal. Saldanha Mazza (via rápida Sentido Pinheirinho): bloqueio parcial da pista, das 7h50 às 9h55.

- Des. Ernani Guarita Cartaxo: bloqueio total das 7h50 às 9h55.

- Winston Churchill: pista lenta sentido centro com bloqueio total entre as ruas Ouro Verde e Santa Mônica, sentido centro, das 7hn às 10h30. No local será montada estrutura auxiliar para os atletas.

- Ipiranga: bloqueio total entre as ruas Winston Churchill e Francisco Raitani, das 7h às 10h30. No local, haverá uma estrutura auxiliar para os atletas.

- Francisco Raitani (via rápida sentido Centro): bloqueio parcial da pista, das 8h às 10h.

- Irmãs Paulinas (via rápida sentido Centro): bloqueio parcial da pista, das 8h às 10h10.

- Avenida Brasília (via rápida sentido Centro): bloqueio parcial da pista, das 8h05 às 10h10.

- Eduardo Carlos Pereira (via rápida sentido Centro): bloqueio parcial da pista, das 8h05 às 10h25.

- Guilherme Pugsley (via rápida sentido Centro): bloqueio parcial da pista, das 8h10 às 10h50.

- Brasílio Itiberê: bloqueio parcial da pista, das 8h15 às 11h10. Neste período é recomendado que os motoristas evitem ruas importantes que cruzam pela Brasílio Itiberê, pois haverá lentidão no local.

- Avenida Marechal Floriano Peixoto sentido bairro: pista lenta com bloqueio total entre as ruas Engenheiros Rebouças e Pres. Pádua Fleury, das 8h20 às 11h45. Também estarão bloqueados os acessos da avenida junto à Linha Verde. Para o motorista acessar o bairro Boqueirão, deverá utilizar as ruas Ten. Francisco Ferreira de Souza ou Oliveira Viana. O desvio para o Centro é pela Linha Verde até a Rua Senador Salgado Filho, Imaculada Conceição, Brasilio Itiberê, acessando o Viaduto do Colorado e chegada na área central pela Rua Mariano Torres.

- Major Fabriciano do Rego Barros: bloqueio total da pista, entre as ruas Mal. Floriano Peixoto e Ten. Francisco Ferreira de Souza, das 8h30 às 11h45.

- Tenente Francisco Ferreira de Souza: bloqueio parcial da pista, das 8h35 às 11h45.

- Pres. Pádua Fleury: bloqueio total da pista, entre as ruas Ten. Francisco Ferreira de Souza e Mal. Floriano Peixoto, das 8h35 às 11h45.

- Avenida Mal. Floriano Peixoto, sentido centro: pista lenta sentido centro com bloqueio total entre as ruas São Bento e Aluizio Finzetto, das 8h35 às 11h55. Também estarão bloqueados os acessos da avenida junto a Linha Verde, os desvios para o motorista acessar ao bairro Boqueirão deverá utilizar as Ruas Ten. Francisco Ferreira de Souza ou Oliveira Viana, o desvio para acessar ao Centro sem interferências com a corrida é recomendado ao motorista que utilize a Linha Verde até a Rua Senador Salgado Filho, Imaculada Conceição, Brasilio Itiberê, acessando ao Viaduto do Colorado, chegando a área central pela Rua Mariano Torres.

- Aluizio Finzetto: bloqueio total da pista, a partir da Linha Verde, entre as Ruas Mal. Floriano Peixoto e Francisco Nunes, das 8h40min às 12h10.

- Francisco Nunes: bloqueio parcial da pista, entre as Ruas Aluizio Finzetto e Cel. Zacarias, das 8h40 às 12h15.

- Cel. Zacarias: bloqueio total da via, entre as Ruas Francisco Nunes e Cons. Laurindo, das 8h45 às 12h20.

- Cons. Laurindo: bloqueio parcial da pista, entre as ruas Cel. Zacarias e Getúlio Vargas/Dario Lopes dos Santos, das 8h45 às 12h25. Haverá lentidão no cruzamento com as ruas Chile, Brasílio Itiberê e Engenheiros Rebouças. O desvio para os motoristas vindos dos bairros Jd. Botânico, Guabirotuba e região é pelas ruas Imaculada Conceição, Brasilio Itiberê, acessando ao Viaduto do Colorado, com chegada à área central pela Rua Mariano Torres e Visconde de Guarapuava, seguindo em direção aos bairros Centro ou Água Verde. O desvio para acessar o Jardim Botânico, Cajuru, Tarumã e Cristo Rei será pela Avenida Pres. Affonso Camargo ou Avenida Sete de Setembro.

- Dr. Dario Lopes dos Santos: bloqueio total da pista, entre as ruas Conselheiro Laurindo e São Januário, das 8h45 às 12h40, inclusive com bloqueio do acesso pela Rua Schiller. Para acessar os bairros Cajuru, Tarumã, Cristo Rei, poderão ser utilizadas as vias Pres. Affonso Camargo, Av. São José, Rua Oyapock e Gov. Agamenon Magalhães, acessando novamente a Av. Dr. Dario Lopes dos Santos a partir do Jardim Botânico.

- Hildebrando de Araújo: bloqueio total da pista, entre as ruas Dr. Dario Lopes dos Santos e Eng. Rebouças, das 8h45 às 12h40.

- Eng. Leão Sounis: bloqueio total da pista, entre as ruas Hildebrando de Araújo e Pref. Omar Sabbag, das 8h45 às 12h40.

- Av. Pref. Omar Sabbag e Viaduto do Capanema sentido Centro: bloqueio total da pista, entre as Ruas Engenheiros Rebouças e Ubaldino do Amaral, das 8h45 às 12h50, o desvio recomendado ao motorista é acessar a Rua Alberto Twardowiski (próximo ao no semáforo do Jd. Botânico a esquerda), Av. Comendador Franco sentido centro, passando sobre o Viaduto do Colorado, até a Rua Mariano Torres, se for seguir sentido Centro deverá acessar a Rua Visconde de Guarapuava, se necessitar seguir sentido bairro deverá utilizar a Av. Pres. Affonso Camargo ou Av. Sete de Setembro.

- Ubaldino do Amaral: bloqueio total apenas da pista sentido Alto da XV, entre o Viaduto do Capanema e a Rua Sete de Abril, das 8h45 às 12h50.

- Sete de Abril: bloqueio parcial da pista, entre as Ruas Ubaldino do Amaral e Souza Naves das 08h50min às 12h50.

- Sen. Souza Naves: bloqueio parcial da pista, entre as Ruas Sete de Abril e Almirante Tamandaré das 08h50 às 12h50

- Almirante Tamandaré - Bloqueio parcial da pista, entre as Ruas Souza Naves e Visconde de Guarapuava das 08h50 às 12h50.

- Visconde de Guarapuava - Bloqueio parcial da pista direita, entre as Ruas Almirante Tamandaré e Dr. Faivre das 08h55 às 12h55.

- Dr. Faivre - Bloqueio total da pista, entre as Ruas Visconde de Guarapuava e Conselheiro Araújo, das 08h55 às 12h55, para os veículos que necessitem cruzar a via sentido Centro, o desvio recomendado é pelas Ruas Ubaldino do Amaral e Visconde de Guarapuava, acessando as demais vias do anel central, o desvio para os veículos que necessitem cruzar a via sentido Bairro, o desvio recomendado é pelas Ruas Sete de Setembro e Pres. Affonso Camargo.

- Conselheiro Araújo: bloqueio total da pista, entre as Ruas Dr. Faivre e Luiz Leão, das 8h55 às 13h.

- Pres. Carlos Cavalcanti: bloqueio total da pista, entre as Ruas Luiz Leão e Barão do Serro Azul, das 9h às 13h10.

- Barão do Serro Azul: bloqueio parcial da pista, os atletas irão correr no lado esquerdo da pista que estará dividida com cones para segurança de atletas e condutores, entre as Ruas Pres. Carlos Cavalcanti e Inácio Lustoza, das 9h às 13h15.

- Avenida Cândido de Abreu: bloqueio parcial das pistas centrais das 6h55 às 13h15min, via local liberada no sentido bairro até o acesso a Rua Comendador Fontana (via rápida sentido Sta. Cândida). Para os veículos que necessitem cruzar a via sentido bairros Mercês e Bigorrilho, a partir das 9h o desvio recomendado é pela Rua Dep. Mário de Barros, até as Ruas Mateus Leme ou Nilo Peçanha. O desvio sentido Centro pode ser realizado pelas Ruas Nilo Peçanha, Trajano Reis e Dr. Muricy, acessando as demais vias do anel central.