Em silêncio, Alexandre Gallo já inicia montagem do Atlético-MG para 2018

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em campo, o Atlético-MG ainda busca uma vaga na próxima Copa Libertadores. Já nos bastidores, o futebol de 2018 tem sido pensado por Alexandre Gallo. Escolhido para ser o próximo diretor de futebol do clube alvinegro, o ex-treinador esteve em Belo Horizonte nos últimos dias para tratar da montagem do elenco da próxima temporada. A efetivação de Gallo depende da eleição de Sérgio Sette Câmara, o candidato da oposição para o triênio 2018/2020. O pleito acontece em 11 de dezembro e Sette Câmara é o grande favorito. Até por isso, Gallo optou pelo silêncio. O futuro diretor de futebol do Atlético tem evitado falar com a imprensa. Certo mesmo apenas que o elenco vai ter uma grande reformulação para a próxima temporada. Em 2017, o Atlético tinha metas ambiciosas, como vencer Libertadores ou Campeonato Brasileiro. No fim, conquistou apenas o Campeonato Mineiro e luta por chegada ao G-7, mas neste momento as chances são remotas. Indefinição até mesmo para o técnico Oswaldo de Oliveira. Embora o treinador tenha contrato com o Atlético até dezembro de 2018, o técnico não tem permanência assegurada na Cidade do Galo. De acordo com ele, nenhuma conversa aconteceu ainda sobre a permanência ou não no clube para a próxima temporada. Algo que Oswaldo espera que aconteça antes do dia 11 de dezembro, dia da eleição no clube. "Gostaria que existisse uma definição antes desta data. Sem dúvidas", comentou Oswaldo de Oliveira, que em outras oportunidades já deixou claro o desejo de dar sequência no trabalho que iniciou em setembro. De acordo com o candidato a presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, Alexandre Gallo vai ser diretor de futebol do clube, mas não vai ser o responsável por negociar a chegada e saída de jogadores. A ideia é ter o ex-volante junto da equipe profissional e próximo das categorias de base, para fazer a transição dos jogadores mais jovens para o time principal. No entanto, Gallo já se reuniu com empresários para discutir alguns nomes que interessam ao clube para a próxima temporada. Na falta de um profissional para cuidar do mercado, o próximo diretor de futebol do Atlético tem feito a função. Como a eleição está marcada apenas para o dia 11 de dezembro, nenhuma definição foi comunicada ainda.