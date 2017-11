Chuva alaga creche no Abranches

O Centro de Educação Integral (CEI) Ulisses Guimarães, no Abranches, foi alagado, provavelmente em função da calha não ter suportado o volume da água da chuva. A Guarda Municipal fará a cobertura emergencial do telhado com lona plástica. Também há um ponto de alagamento na rua José Gulin, na Regional do Boa Vista. A equipe da Regional já está no local.

O alagamento foi em parte do piso superior. A cobertura com lona será feita para proteger o mobiliário. As atividades acontecerão na segunda-feira.