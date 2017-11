Avenida Washington Luís é interditada para reinstalação de passarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trechos da avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo, serão interditados neste final de semana para a reinstalação da passarela do Aeroporto de Congonhas. No sábado (18), o trânsito será bloqueado sentido bairro, das 23h às 4h de domingo (19). No domingo, sentido centro, das 23h às 4h de segunda (20). Projetada pelo arquiteto Vilanova Artigas em 1974, a passarela é utilizada para atravessar a via até o aeroporto. Toda de ferro, a estrutura pesa 55 toneladas e têm 75 metros de extensão, dividida em quatro peças. A estrutura chega de Pindamonhangaba (145 km de São Paulo) para a Washington Luís, via expressa que integra o Corredor Norte-Sul. A passarela foi interditada em 2015, após quatro colisões. Cerca de 3.000 pessoas circulam pelo local diariamente.