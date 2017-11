Festival Fitness agita Fazendinha com aulões e competição

A Rua da Cidadania do Portão, no bairro Fazendinha foi palco neste Sábado (18/11) do primeiro Festival Fitness, promovido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). O evento reuniu para aulões de ritmos e competição de circuito funcional, 15 grupos de atividades físicas da Prefeitura e de academias privadas da cidade.

Foi um projeto piloto que, segundo o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, serviu para avaliar a aceitação dos participantes. “A participação foi excelente e pretendemos ampliar ainda mais no próximo ano, aproximando as academias da Prefeitura e nos permitindo divulgar diferentes modalidades de atividades físicas e saudáveis”, disse Marcello.

Os aulões de ritmos foram abertos ao público e tiveram a participação de 250 pessoas. A competição de circuito funcional contou com 24 atletas de três academias. Professores e instrutores de educação física atenderam ao público orientando sobre os benefícios dos treinos e exercícios executados no evento.

O integrante da equipe da academia Life Energy, o atleta Leonardo Henrique da Silva, de 22 anos, gostou da proposta do evento. “Acho que nunca tinha visto tantas academias juntas antes. É bom para estimular as pessoas a praticarem atividade física e também conhecerem opções de academias e grupos próximos de suas casas”, disse Leonardo.