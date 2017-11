SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de abrir o placar na vitória por 2 a 0 do Manchester City diante do Leicester, fora de casa, neste sábado (18), o atacante Gabriel Jesus voltou a ganhar elogios da imprensa local. O brasileiro mais uma vez não teve muito trabalho para balançar as redes. Sterling deu passe preciso para David Silva, que tocou para Jesus, livre na pequena área, só empurrar para o gol vazio. Para o Manchester Evening News, porém, o atacante marca muitas vezes estes "gols fáceis" em virtude de sua "leitura de jogo excepcional para um jogador tão jovem". O jornal, que deu nota 8 para a atuação do brasileiro de 20 anos, ainda destacou que ele "não parou de correr" e "assumiu a primeira linha de combate defensiva num dia em que isso era muito importante". MAIS BRASILEIROS Como reflexo da temporada impressionante do time de Josep Guardiola até o momento (são 11 vitórias e um empate em 12 rodadas da Premier League), o camisa 33 não é o único brasileiro a estar em alta, uma vez que Ederson e Fernandinho, dois titulares habituais do técnico espanhol, também tiveram a atuação contra o Leicester exaltada. Sobre o goleiro, o Manchester Evening News destaca que ele não foi muito exigido pelo ataque dos donos da casa, mas ainda assim apresentou sua "calma e criatividade usual como um 11º jogador de linha". O diário, que deu nota 7 a Ederson, ainda brinca: "alguém está anotando as suas estatísticas de passe?". Já sobre Fernandinho, que tirou 8, a publicação afirmou que o volante "traz substância ao estilo e propósito à beleza do jogo do Manchester City" e ressaltou que seu rendimento comprova a falta que fez na temporada passada, quando desfalcou o time de Guardiola na derrota por 4 a 2 para o Leicester no mesmo estádio. O Manchester City agora volta as atenções para a Liga dos Campeões. Já classificada, a equipe inglesa recebe o Feyenoord na terça-feira (21), no City Of Manchester. Pela Premier League, o próximo compromisso é apenas no domingo (26), contra o Huddersfield, fora de casa.