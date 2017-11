Agentes de trânsito de Campo Largo começam a multar em janeiro

No dia 10 de novembro foi publicada a Portaria no Diário Oficial do Município de Campo Largo, autorizando os Agentes de Fiscalização de Estacionamento Rotativo (Estar) lotados na Secretaria Municipal de Ordem Pública – Deptran (Departamento de Trânsito) como Agentes de Autoridade de Trânsito Municipal, com isso eles já podem aplicar multas. Segundo André Pelizzari, Diretor do Deptran, a Prefeitura está adotando um período de dois meses – novembro e dezembro — para conscientização e informação e as multas só serão aplicadas a partir de 2 de janeiro de 2018. Os agentes só poderão atuar nas áreas centrais onde o Estar já foi implantad