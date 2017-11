Tiroteio acaba com quatro baleados no Fazendinha

(foto: Rede News 24 Horas)

O domingo (19) à noite foi de intenso tiroteio na Vila Estrela, no Fazendinha em Curitiba. No confronto, dois policiais e dois bandidos ficaram feridos.





A situação iniciou quando os policiais do serviço reservado do 23° Batalhão receberam informação de disparo de arma de fogo na Rua Aristide Borsato, na Vila Estrela. Ao chegar no local a equipe policial foi surpreendida por quatro que dispararam contra a viatura. Apesar de baleados, os dois policiais revidaram. Os quatro elementos fugiram, mas dois foram baleados por policiais, que cercaram a região. Outros dois fugiram.

Todos os ferdiso foram encaminhados par ao Hospital do Trabalhador.