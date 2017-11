Tela de celular ´entrega´ plantação de maconha em Piraquara. Entenda

(foto: Divulgação/PM)

Equipe em patrulhamento da Polícia Militar estava na Rodovia João Leopoldo Jacomel, já em Piraquara, no domingo (19) quando avistou uma motocicleta Honda CG 125 FAN na cor Vermelha de placa AWP-3263 trafegando em sentido contrário. Abordado pelos PMs, o casal demonstrou muito nervosismo, mas não havia nenhuma ocorrência no nome dos dois.

O detalhe é que durante a abordagem, o celular do homem tocou e a foto da tela do telefone chamou a atenção dos policiais: era de um pé de maconha. Indagado, o homem confessou que a foto era de pés de maconha plantados em sua casa, na estrada do Butituvinha numero, em Laranjeiras, também e Piraquara.

No local, a PM retirou cinco pés de maconha com 2,25 metros, 2,11 metros, 2,07 metros, 1,65 metros, 1,45 metros. O homem e os pés de maconha foram encaminhados para a Delegacia de Piraquara.