Homem é preso ao tentar vender carro roubado na internet em Curitiba

A Delegacia de Furtos e Roubos (DRF) prendeu em flagrante no final da manhã de sábado (18), A.S.R S, 24 anos, com um carro roubado. A abordagem policial aconteceu na rua Elizabeth Parodi, no bairro Tatuquara, capital.

De acordo com a especializada, o suspeito teria anunciado a venda do carro em redes sociais pelo valor de R$ 10 mil. Um preço bem abaixo do mercado. Com base nessas informações, a equipe policial iniciou as investigações chegando até o suspeito.

Ao entrar na casa do homem, após solicitação concedida, os policiais acabaram encontrando o veículo roubado já com as placas adulteradas. A Saveiro preta foi tomada em assalto no dia 2 de novembro deste ano, na rua Coronel Americo Walger, bairro Boqueirão, por dois homens armados que renderam a vítima, levando o veículo.

Na delegacia o suspeito afirmou ter adquirido o automóvel de uma outra pessoa, a qual disse desconhecer, e que anunciou o carro porque precisava de dinheiro.

O suspeito responderá pelos crimes de receptação, sinal identificador de veículo automotor e crimes contra a fé pública. Ele está à disposição da Justiça.