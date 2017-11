Edição de natal do Emporium Handmade acontece neste fim de semana

Comprar produtos direto de quem faz não é só um bom estímulo à economia quanto surpreendente no quesito originalidade e preço. Será realizada neste final de semana (25 e 26 de novembro) a Emporium Handmade, que chega a sua 11.a edição mostrando a vitalidade de movimento autoral. A feira multicultural acontece no Clube Morgenau e tem entrada gratuita. Este é o evento curitibano que acompanhou o crescimento e a valorização do feito à mão e revelou marcas que se firmaram neste cenário.

A edição de Natal não será diferente, a curadoria selecionou um mix de marcas que representam as tendências de consumo atuais com destaque para cosméticos naturais (livre de aditivos químicos), bordados, artesanato em tecido e madeira, acessórios para cabelo, comida vegana, produtos customizados, slow fashion, acessórios para pets, entre outros. “Quando começamos em 2014 o movimento autoral ainda era restrito, mas aos poucos vimos as marcas se firmarem e o interesse do público crescer para esse consumo mais consciente, que faz girar as ecnomias locais”, conta a artesã e idealizadora da Emporium Handmade, Meroly Felizardo.

Além de conhecer as novidades, participar das apresentações culturais e workshops, o visitante poderá escolher presentes de Natal para a família inteira com ótimo custo-benefício. “Difícil sair da Emporium sem ao menos uma lembrança singela, mas que carrega grande energia e significado, pois é feita com as mãos”, resume Melory.

Mais do que de produtos, a Emporium Handmade é um grande encontro de pessoas com objetivos semelhantes. Por isso, compartilhamos com vocês alguns depoimentos de participantes sobre a feira. Essas pessoas são representantes de uma nova economia que se fortalalece a cada dia:

“Conheci muitas marcas e estamos desenvolvendo parcerias dentro das feiras. Muitos clientes que tenho hoje me conheceram na Emporium. A organização e energia desse evento são maravilhosos!”,

Isabela May, da Misadorea (acessórios)

“Através da Emporium minha marca se tornou mais conhecida e eu também cresci profissionalmente e como pessoa, pois eu tenho convivido com profissionais e pessoas da mais alta estirpe. O Emporium Handmade é para mim uma família”,

Sérgio Miranda de Lima, Jardim de Vidro Terráreos.

“A Emporium para mim é uma referência, com um público participativo e de alto nível, não apenas no aspecto econômico, mais um público que sabe valorizar o trabalho criativo e feito com dedicação, além de ser uma importante vitrine para promover e divulgar meu negócio”,

Janaína Sousa, Sra. Geleia.

“A EmpHand me tirou da toca. Participo desde a primeira edição. Minha marca tornou-se conhecida, e eu muito mais confiante e segura”.

Patrícia Castilho, Atelier Pati Castilho - Feito à Mão.

“O público sente a diferença dessa feira e, nós, artesãos, também. Os visitantes se interessam pela história por trás dos produtos, sabem o valor e o diferencial do trabalho artesanal.

Não é só a venda que alegra, é um olhar atento, interessado, é um elogio, um sorriso. É o reconhecimento que todo artesão quer. Isso não tem preço!”

Mirian Moraes, Arte ao Vento.

“A Varanda Varandinha teve sua primeira aparição para o publico na 1a. Emporium Handmade. De lá pra cá, participamos de todas as edições, em Curitiba e em Joinville. A Emporium atrai um público muito conectado com o nosso propósito, um público que adotou uma postura de consumo consciente, que compra e valoriza o trabalho autoral e manual”,

Patrícia Forlan, Varanda, Varandinha



“As marcas se beneficiam desse evento com as vendas nos dias e posteriormente através de contatos que surgem após,”

Jô Ribas, Coisa &Tal

“A Emporium tem sido minha vitrine. Lá, além do apoio dos idealizadores, tenho contato com outras marcas que me ajudam a avaliar meu trabalho,”

Silvia Dias Jorge, Fabricata

“Como a marca é nova, participar da Emporium será uma oportunidade única de mostrar nossa marca para um público exigente, que sabe valorizar o trabalho local”,

Thais Lazzarini, ETKS.

“A chance das pessoas verem o produto ao vivo tem um aumento significativo no crescimento da marca”,

Fernanda Nasser Farion, Estudio Eulália (bordados)

Serviço:

11.a Emporium Handmade – Edição Natalina

Clube Sociedade Morgenau - Av. Senador Souza Naves, 945 - Cristo Rei

Dias 25 e 26 de dezembro – sábado, das 11h às 20h, e domingo das 10h às 19h

Entrada gratuita

Aceita cartões de crédito e débito

Estacionamento conveniado