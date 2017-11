Anitta lança single 'Downtown', gravado com JBalvin em Nova York

CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta lançou oficialmente, nesta segunda (20), o clipe da música "Downtown" - uma parceria com o colombiano JBalvin. O evento aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Esta é a segunda vez que a dupla canta junto - a primeira foi na música "Ginza", do astro do reggaeton, há um ano.

"Amei a batida dessa música porque é diferente. Tem muita gente buscando fazer coisas parecidas com o que já faz sucesso. Achei que essa batida era diferente do que as pessoas estavam apostando. Tem tudo a ver comigo. É sensual, diferente, forte", afirmou a cantora. Anitta também disse que gostaria de fazer uma turnê com o astro do reggaeton. "Na próxima vez que ele vier, falei que quero que a gente faça uma turnê juntos. Quero a gente arrebentando pelo país inteiro", disse Anitta.

Cantado em espanhol, o hit foi gravado em Nova York (EUA) e faz parte projeto "CheckMate", que prevê o lançamento mensal de um "combo" composto por single e clipe até o fim do ano. O clipe de "Downtown" se passa no universo glamoroso dos cassinos parisienses dos anos 1940. O vídeo pode ser visto a partir do seguinte link: https://youtu.be/wlS6Ix7mA0w.

Na história, os cantores são amigos e parceiros de crime. Eles unem beleza e inteligência para "quebrar a banca" e conquistar a aposta máxima da mesa. "Os jogos de azar são o universo deles. Os dois observam cada pessoa que frequenta aquele ambiente antes de aplicar seus golpes. Eles são trapaceiros e cúmplices", diz Anitta. O clima da música é de sensualidade.

A letra fala sobre entrega, dominação, desejo e ambição. "O clima dos dois é envolvente, mas o objetivo final é se dar bem e conseguir ainda mais dinheiro", afirma a cantora. Segundo Anitta, a ideia do clipe "Downtown" era de que ela e J Balvin aparecessem como parceiros, não como casal. "Somos parceiros na vida real. Trouxemos essa ideia de uma maneira mais divertida, usando a sensualidade de uma forma mais sagaz, malandra."

CHECKMATE

Em setembro, a cantora trouxe para o público sua primeira canção em inglês, "Will I See You", feita em parceria com o americano Poo Bear, amigo e produtor de Justin Bieber. Em outubro, Anitta divulgou "Is That For Me", fruto de uma parceria com o DJ sueco Alesso. O clipe foi gravado na Amazônia. Em dezembro será a vez do lançamento de "Vai Malandra", com MC Zaac e DJ Maejor. Anitta gravou o clipe na favela do Vidigal, no Rio, e causou alvoroço na web ao aparecer com um biquíni de fita isolante dançando em uma laje, durante as filmagens.