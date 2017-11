Inter supera Corinthians e acerta com Roger por dois anos

PEDRO IVO ALMEIDA E MARINHO SALDANHA RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro reforço do Internacional para temporada 2018 é o centroavante Roger, que disputou o Brasileiro pelo Botafogo. O time colorado superou a proposta do Corinthians e contratou o jogador por dois anos, segundo apurou a reportagem. Roger tinha proposta do clube paulista para a temporada que vem, porém preferiu a oferta dos gaúcho, com dois anos de contrato e salário maior. O Internacional sofreu em 2017 com problema crônico na ausência de Leandro Damião. Não tinha no grupo um jogador de característica sequer semelhante. E ainda não sabe se contará com o dono do comando de ataque durante todo o ano que vem. Damião tem contrato de empréstimo apenas até o meio do ano e pertence ao Santos. A direção do Internacional evita comentar sobre a contratação de qualquer atleta até que ele chegue, realize exames médicos e possa ser anunciado. Porém, antes mesmo de contratar um treinador para o próximo ano está alinhando reforços ao grupo de atletas. Com 32 anos, Roger disputou 48 jogos e marcou 17 gols com a camisa do Botafogo na última temporada. Ainda consta na carreira passagens por Ponte Preta, Red Bull Brasil, Bahia, Chapecoense, Suwon Bluewings-COR, Atlético-PR, Sport, Ceará, Kashiwa Reysol, Guarani, São Paulo, Vitória, Fluminense, Sport, Al Nars-EAU, e Palmeiras.