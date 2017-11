Fronteiras do Pensamento faz debate em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ciclo de conferências Fronteiras do Pensamento lança nesta terça (21), em São Paulo, o livro "21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo Atual". A obra reúne trechos de palestras ao longo de mais de dez anos. No evento desta terça, será promovido um debate com o tema "O Mal-Estar na Democracia", com participação de Fernando Schüler e de Luiz Felipe Pondé, ambos colunistas da Folha de S.Paulo. A mediação será do jornalista da Folha Uirá Machado, editor da Ilustríssima. O lançamento será às 19h, na Livraria da Vila (alameda Lorena, 1.731). A entrada é gratuita.