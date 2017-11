Segunda parcela do 13°dos servidores de Curitiba será depositada nesta quarta

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

A segunda parcela do 13º salário dos servidores, aposentados e pensionistas do município será depositada nesta quarta-feira (22/11) para cerca de 46 mil matrículas vinculadas ao serviço público.

No total, a folha, que está sendo paga de maneira antecipada, soma R$ 152 milhões. A primeira parcela do 13º foi depositada em julho, quando o servidores receberam metade do salário bruto. Nesta segunda parcela, incidem os descontos regulares do holerite, como Imposto de Renda e previdência.

De acordo com secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Heraldo Alves das Neves, a antecipação autorizada pelo prefeito Rafael Greca reforça o compromisso da administração com o funcionalismo público, principalmente num período de graves dificuldades financeiras como foi todo o ano de 2017.

“Além de conseguirmos antecipar o 13º, graças ao provisionamento que vem sendo feito desde o início do ano, os salários foram pagos regularmente todos os meses, apesar de todas as dificuldades”, disse Neves. “Muitas outras cidades não conseguiram manter essa obrigação com seus servidores.”

A antecipação do salário se deve em grande parte às medidas de saneamento fiscal tomadas pelo prefeito para resolver a crise encontrada no município no começo do ano. Com elas, o déficit orçamentário de R$ 2,1 bilhões herdados da gestão anterior pode começar a ser equalizado sem prejudicar as obrigações rotineiras da Prefeitura.

Bom uso

O 13º salário é um importante impulsionador da economia e também uma oportunidade para assalariados endividados quitarem suas dívidas, segundo especialistas em finanças pessoais.

É praticamente consenso entre eles que o uso mais indicado para o dinheiro é se livrar de eventuais débitos pendentes, principalmente se forem no cartão de crédito e no cheque especial, que têm juros maiores.

Esse é justamente o destino dado ao dinheiro para a maior parte dos trabalhadores em geral, de acordo com pesquisa feita pela Fecomércio-PR feita no ano passado – 24,5% disseram que usam o 13º para pagar dívidas.

As dicas financeiras clássicas também apontam que é importante fazer reservas para evitar dificuldades com as contas típicas de início do ano, como material escolar, IPVA e IPTU. A Fecomércio registrou que 21,5% dos pesquisados optam por fazer poupança com o dinheiro.

Já as tradicionais compras são a primeira opção para 17,6% dos ouvidos pela instituição.

Peso

De acordo com o Dieese, Curitiba representa 39,8% – ou R$ 3,2 bilhões – de todo o volume de dinheiro que entra em circulação no Paraná com o 13º salário (de todos os setores).

Por essa base, os servidores do município representam quase 9,5% desse volume, uma vez que as duas parcelas pagas ao funcionalismo somam R$ 304 milhões.

Peso da folha

O custo mensal da folha regular de salários fica em média em R$ 306 milhões. Para o ano que vem, o gasto anual previsto na Lei Orçamentária é de R$ 4 bilhões. Trata-se do maior volume (46%) do Orçamento, que no total soma R$ 8,7 bilhões, conforme a LOA que se encontra em apreciação na Câmara Municipal.

O Orçamento contempla todo o atendimento de saúde e educação, obras, compra de remédios, merenda escolar, manutenção da infraestrutura e todas demais funções da administração, que precisa atender as demandas de quase 1,9 milhão de moradores da capital.

CRONOGRAMA DOS SALÁRIOS DO FUNCIONALISMO