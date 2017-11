Gerente comandou assalto a cinema de shopping. Veja momento da prisão

O gerente do Cinemark do Shopping Barigui foi o grande mentor do assalto ao local, que aconteceu na segunda-feira (21) pela manhã no local. Tudo foi esclarecido depois que o homem que fez o assalto foi preso ainda na segunda à tarde em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A prisão foi feita por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), os quais localizaram com o homem R$ 12.073,50 em dinheiro roubados do cinema. A polícia divulgou vídeo nesta terça co o momento em que o gerente foi preso.

Ele confessou o roubo no cinema do shopping e que o dinheiro era proveniente de lá, mas não informou sobre o restante do dinheiro, já que centro comercial registrou que havia sido roubado R$ 12.500,00. O homem também disse que o compadre dele, um dos gerentes do local, estaria envolvido. Segundo o delegado Emmanoel David, da Furtos e Roubos, o assalto foi combinado em um churrasco no dia 15 de novembro, quando o gerente deu todas as dicas para o comparsa, indicando que entrar pelas docas seria mais sossegado. "Mas o amadorismo foi muito grande. O assaltante entrou pelas docas mas cadastrou o seu CPF e foi com a sua moto, o que facilitou demais a prisão dele", comentou o delegado. "Desde o começo estranhamos porque o assaltante tinha muitas informações do local. Ele tinha informações privilegiadas", explicou David. O delegado também salientou que o gerente foi um bom ator fingindo que tinha sido rendido pelo comparsa. "A direção do cinema disse inclusive que o gerente seria promovido nos próximos dias. Agora vai passar Natal e Ano Nova na prisão".