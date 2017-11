Em apresentação a diplomatas, CNI mostra dados que indicam fim da recessão

Pela primeira vez nos últimos três anos todos os indicadores medidos pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) evoluíram de forma favorável, indicando o fim da recessão no Brasil, segundo informou nesta terça-feira (21) o diretor de Políticas e Estratégia da entidade, José Augusto Fernandes.

Os dados foram apresentados nesta terça-feira a mais de 100 representantes diplomáticos de 80 países, que participam do 8ª Briefing Diplomático, um fórum de interação entre o setor industrial e o corpo diplomático em Brasília.

O Briefing Diplomático ocorre duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre, desde 2014.



Segundo Fernandes, a confiança do empresário industrial alcançou 56 pontos em outubro, acima da média histórica do indicador; a produção industrial parou de cair e teve leve melhora; a inflação está abaixo do esperado; o risco país passou de 289 pontos para 243 pontos; a intenção de investimentos subiu de 46,5 para 49,6 e o desemprego caiu de 12,4% em setembro deste ano.

A CNI também apresentou aos representantes diplomáticos a posição do setor industrial sobre a agenda de reformas propostas pelo governo, países prioritários para negociações internacionais e a regulamentação da Lei de Migração.