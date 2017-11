Paraná começa luta para manter no clube os 'heróis do acesso'

Guilherme Biteco: ele está perto de confirmar a renovação de contrato com o Paraná (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube já começou a luta para renovar contratos e manter na Vila Capanema os “heróis do acesso”. O clube conseguiu a promoção à primeira divisão no último sábado e tenta definir o elenco para a temporada 2018. Não será fácil. Os principais destaques da equipe possuem propostas de outras equipes. Alguns estão emprestados por outros clubes e precisam de uma nova negociação pra que permaneçam para 2018.

O zagueiro Brock, 26 anos, capitão da equipe, tem proposta do Goiás. Durante a Série B, chegou a ser sondado pelo Corinthians.

O meia João Pedro, 20 anos, tem empréstimo encerrando na próxima semana. Ele pertence ao Atlético-PR, que já avisou que utilizará o jogador no Paranaense 2018. Um novo empréstimo gratuito, como foi em 2017, é pouco provável. A tendência é que o clube rubro-negro use o atleta nas competições de 2018 ou só aceite liberar no caso de compra dos direitos econômicos.

O zagueiro Iago Maidana, 21 anos, vive situação semelhante. Ele pertence ao São Paulo e terá que se reapresentar ao clube paulista em janeiro. O futuro dele é incerto.

O goleiro Richard, 26 anos, pertence ao Água Santa e também precisa de uma nova negociação para permanecer. O Paraná já fez contato com o clube paulista para tentar a renovação. No entanto, o jogador declarou que recebeu propostas de outras equipes e que a permanência para 2018 será complicada.

O meia Renatinho, artilheiro e líder em assistências do time em 2017, tem ofertas de outras equipes e também depende de uma negociação para permanecer.

O volante Gabriel Dias está perto de um acerto com o Internacional.

Entre os que estão têm contrato com o Paraná até 2018 estão os laterais Cristovam, Júnior e Igor, o zagueiro Rayan, os pontas Minho e Vitor Feijão, o centroavante Alemão e o volante Leandro Vilela. O meia Guilherme Biteco está próximo de acertar sua permanência para 2018.