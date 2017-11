Pré-candidato, presidente do BNDES é destaque de programa do PSC na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), Paulo Rabello de Castro, foi o filiado ao PSC que teve maior destaque no programa do partido exibido na TV na noite desta terça-feira (21). Pré-candidato da sigla à Presidência, ele foi identificado no vídeo como economista e defendeu a diminuição de impostos e de juros e a ampliação do crédito, ideias repetidas ao longo do vídeo. Numa cena em que apareceu diante de jovens, como em uma aula, Castro criticou a carga tributária no país. "Precisamos cobrar os impostos certos, que são poucos." Ele disse ainda que é preciso "olhar para a população" e priorizar as "grandes necessidades em saúde, segurança e educação básica". Castro assumiu a presidência do BNDES em junho deste ano. Em 2014, o candidato da sigla foi Pastor Everaldo, que ficou em quinto lugar. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), também pré-candidato a presidente em 2018, deve deixar o partido rumo ao Patriota (antigo PEN).