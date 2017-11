Aos 41 anos, Marcos anuncia aposentadoria

(foto: Reprodução/Facebook)

O goleiro Marcos, 41 anos, anunciou nessa quarta-feira (dia 22) que está encerrando sua carreira de jogador no futebol profissional. A despedida será na partida contra o Boa-MG, sábado (dia 25), no Couto Pereira.

Marcos começou nas categorias de base do Pinheiros, aos 12 anos de idade. Em 1989, o Pinheiros fez uma fusão com o Colorado e deu origem ao Paraná Clube.

A estreia profissional de Marcos, nascido em Siqueira Campos (PR), foi em 1997, pelo Campeonato Paranaense. Foi titular do Paraná na conquista do título da Série B de 2000 – naquela ano, a competição foi chamada de Copa João Havelange.

Deixou o clube em 2002, quando foi negociado com o Marítimo, de Portugal. Em seguida, defendeu o Braga e o Feirense, ambos do país europeu. Voltou ao Paraná em 2013. Acumula 366 jogos com a camisa da equipe tricolor e, com isso, é o recordista de partidas do Paraná Clube.

O Paraná fez uma homenagem a Marcos no Facebook nessa quarta-feira. Veja o texto:



“Chegou a hora de dizer tchau aos gramados, meu ídolo.

Como um paranista que teve o privilégio de me defender dentro das quatro linhas, você honrou meu manto, sofreu, lutou, chorou, mas acima de tudo, deu muita alegria à nação paranista. Hoje, você está realizado. Como todo paranista está. Lutou o bom combate com maestria e ajudou a me colocar no lugar que mereço estar.

Faltam palavras para te agradecer por tudo o que você fez por mim e por minha nação. Só posso te dizer: MUITO OBRIGADO! Obrigado por ser fiel às minhas cores. Obrigado por aguentar os momentos difíceis que passamos. Obrigado por mostrar o caminho correto a outros jogadores. Obrigado por respeitar esta camisa. Obrigado por dar alegria a tanta gente.

Sábado, às 17h30, a bola rola para o nosso último jogo. Meu último jogo pela Série B. Teus últimos 90 minutos como atleta profissional. A emoção vai tomar conta daquele lugar e toda uma nação estará lá para cantar: P*** QUE O P**** É O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL, MARCOS!

Paranista, sábado, teu lugar é ali no Couto Pereira, comigo, com o Marcos e toda a nação Tricolor.”