Feira Sabores tem aulas-show de gastronomia da roça

(foto: Daniel Castellano / SMCS)

A feira Sabores Curitiba 2017 que começou nesta quarta-feira (22/11), no Mercado Municipal de Curitiba, também está resgatando a gastronomia rural. Até o próximo domingo (26/11), quatro chefs irão fazer aulas-show e degustações gratuitas de pratos tradicionais da roça como “Porco no Tacho”, “Feijão Castropeiro”, “Quirera com Costelinha Suína” e “Angu com Linguiça Suína”. "A ideia é valorizar a gastronomia e a cultura da roça, aquela que nos faz lembrar das receitas preparadas no fogão a lenha”, explica a chef Walquiria Castro Alves, especializada em culinária rural e organizadora das aulas-show.

Walquiria salienta que as aulas-show, que ocorrem no Espaço Arena, dentro do Mercado Municipal, também buscam provocar reflexões sobre a importância do produtor rural para o cenário gastronômico. “A culinária tradicional da roça traz sabores e nos remete aos bons momentos compartilhados em família”, acrescenta a chef. Além de acompanhar o preparo e degustar as comidas típicas, o público também poderá aprender a preparar, saborear e até comprar delícias como “Bolacha de Rapadura”, “Bolo Mané Pelado” (mandioca), “Ambrosia” e “Paçoca de Pilão”.

Harmonização

Durante as aulas-show serão promovidas ainda harmonizações dos pratos da gastronomia rural com a bebida típica da roça, a cachaça. “Por semelhança ou por contraste de sabores, essa bebida vai bem com muitos tipos de pratos”, observa Walquiria, que fechou parceria com o empório Vô Milano, do Mercado Municipal, que vende cachaças artesanais de Morretes e de outros municípios do Paraná. “As cachaças envelhecidas no carvalho, por exemplo, combinam muito bem com carne vermelha”, antecipa Eliana Girardello, representante da Vô Milano.

As aulas-shows ocorrem quinta-feira (23), às 11 horas; sexta-feira (24), 11h e 15h; sábado (25), 11h e 15h; e domingo (26), 11h. Não é necessário fazer inscrição e também não há número limitado de vagas.

Tenda gigante

Até o próximo domingo, 25 expositores de alimentos e bebidas de vários municípios do Paraná estão participando da Sabores Curitiba 2017. São cerca de 600 itens para degustação e compra, com destaque para produtos da agroindústria familiar do estado. O evento tem entrada franca.

Em uma gigantesca tenda de 320 metros quadrados, em frente à entrada do Mercado Municipal, na Avenida Sete de Setembro, estão sendo apresentados, em estandes e mesas de exposição, embutidos, queijos, geleias, compotas, chocolates, cachaças, cervejas e vinhos. Molhos, pimentas, polpas de frutas, mel e derivados, pães gourmet e até cosméticos orgânicos também estarão sendo expostos pelos próprios fabricantes paranaenses ou por comerciantes da capital.

A feira é realizada pela Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba (Ascesme) e tem promoção da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab). Com patrocínio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o evento tem apoio da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), do Governo do Paraná, do Sebrae-PR e da Emater.

Confira a programação das aulas-show da Sabores Curitiba 2017:

Quinta-feira (23/11)

11h – O Chef Fernando Matsushita ensina a preparar “Porco no Tacho” e “Bolo Mané Pelado”

Sexta-feira (24/11)

11h – O Chef Adones Jump ensina a preparar “Feijão Castropeiro”

15h – O chef patissier Alisson Jery ensina a preparar “Torresmo” e “Ambrosia”

Sábado (25/11)

11h – A Chef Walquiria Castro Alves ensina a preparar “Quirera com Costelinha Suína” e “Pirão de banana”

15h – O Especialista José Roberto ensina a destrinchar o porco

Domingo (26/11)

11h – A Chef Walquiria Castro Alves ensina a preparar “Angu com Linguiça Suína” e “Paçoca de Pilão"

Serviço

Feira Sabores Curitiba 2017

Data: de 22 a 26 de novembro.

Horário: de quarta a sábado, das 8h às 18h.

Domingo: das 8h às 13h.

Local: Mercado Municipal de Curitiba, na área externa, em frente à entrada da Avenida Sete de Setembro, 1.865, Centro.