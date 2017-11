Empresa apresenta e testa novo biarticulado em Curitiba

Prefeito Rafael Greca testa ônibus (foto: Ernani Ogata)

O prefeito Rafael Greca conheceu ontem o ônibus biarticulado F 360 HA lançado pela Scania no Brasil. A empresa trouxe o veículo de São Paulo para testes em Curitiba. Antes de entrar em circulação nas canaletas da cidade, o veículo passará por avaliação técnica da Urbs (Urbanização de Curitiba S/A).

A aparência do ônibus é a mesma dos biarticulados da capital paranaense, 28 metros de comprimento, capacidade para 270 pessoas e motor Euro 5 a diesel que pode ser também fabricado para uso de gás natural. “O modelo precisa passar por um crivo técnico que verificará se as condições de qualidade e de custo são satisfatórios”, disse Greca.

Até o momento, apenas um modelo biarticulado era comercializado no Brasil. A Scania apresenta uma solução diferente para a mobilidade com características mais competitivas, diz material da empresa.

Critiba vai reonovar sua frota, com a aquisição de 450 ônibus até 2020. Em março devem chegar os primeiros 25 biarticulados, e a Scania pretende estar nesta disputa com seu veículo. “Tudo que for inovar sem aumentar custo deve ser considerado”, disse o prefeito.

Salão do Automóvel

Começa hoje o 17º Salão do Automóvel de Curitiba, que reunirá as principais marcas mundiais, através de seus concessionários, no Expo Renault Barigui. O evento tem como objetivo apresentar novidades e lançamentos do setor para 2018 e fomentar os negócios.

Os visitantes poderão conferir a exposição de diversos modelos, que vão dos superesportivos, aos antigos “fora-de-série”, além de motocicletas e embarcações, o que torna o evento uma mostra ampla e diversificada. A feira acontece até dia 27 de novembro, segunda-feira, e tem a expectativa de atrair 40 mil visitantes.