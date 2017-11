Internacional fica perto de acordo com técnico Abel Braga

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está perto de anunciar acordo com o técnico Abel Braga. O representante e filho do treinador, Fábio Braga, esteve em Porto Alegre nesta quarta-feira (22) e se reuniu com a direção vermelha. Oficialmente, o clube descarta ter algo mais firme com qualquer profissional, mas nos bastidores a situação é dada como caminho natural. A reportagem apurou que Abel sinalizou ao Palmeiras que iria para o Internacional. Por isso, o time alviverde fechou com Roger Machado por um ano. Durante esta quarta, Fábio Braga se encontrou com os dirigentes do Inter e fez uma aproximação considerável. O próximo passo é resolver as pendências com o Fluminense. Caberá ao treinador informar ao time das Laranjeiras que não irá permanecer por lá. Seu vínculo tinha mais um ano de duração. Pesou na escolha de Abel Braga a intenção da família de se mudar para Porto Alegre. O treinador tem forte ligação com a capital gaúcha, residência fixa e história no Inter. Foi comandante nas maiores conquistas do clube: a Libertadores de 2006 e o Mundial do mesmo ano. Resta, ainda, negociar o pagamento de multa rescisória ao Fluminense. O Inter crê que, pela boa relação com a direção, o treinador consiga ao menos reduzir o valor inicial. À reportagem, a direção vermelha reiterou que não tem nada encaminhado com qualquer profissional.