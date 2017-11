Cruzeiro espera reunião entre Bayern e Rafinha para sacramentar acordo

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro aguarda um encontro entre Rafinha e Bayern, marcado para o início de dezembro, para dar sequência à negociação e enfim acertar a chegada do lateral à Toca da Raposa. O jogador de 32 anos se reunirá com os bávaros para reforçar o desejo de retorno ao Brasil em 2018. Com vínculo válido até 30 de junho, ele recebeu uma proposta de renovação, mas pretende voltar à terra natal antes do encerramento do atual compromisso. O desejo de jogar novamente em seu país é devido à distância das filhas Maria Luisa (8) e Maria Sofia (4). Ambas residem em Londrina, no interior do Paraná, e veem o pai poucas vezes no ano, devido à agenda atribulada do atleta -Rafinha está na Europa desde 2005, quando deixou o Coritiba. No continente, ele defendeu as cores de Schalke 04, da Alemanha, Genoa, da Itália, e Bayern de Munique. O experiente jogador é um nome que interessa aos mineiros para 2018. A diretoria liderada por Wagner Pires de Sá e Itair Machado está disposta a pagar salários de R$ 540 mil mensais ao atleta, que fatura 5 milhões de euros (R$ 18,96 milhões) anuais na Allianz Arena. Os números agradam ao estafe do lateral direito. A dúvida fica em relação à liberação do Bayern de Munique, que Rafinha tentará obter no início do próximo mês. Caso o atleta obtenha uma resposta positiva do clube de Jupp Heynckes, pode retornar ao Brasil para defender o Cruzeiro em janeiro. O primeiro contato entre Rafinha e Cruzeiro se deu por meio de Itair Machado. O vice de futebol da futura gestão se reuniu com os empresários do atleta para negociar a volta ao futebol nacional e apresentou as condições da oferta ao atleta. O estafe de Rafinha aprovou os números e estaria disposto fechar um vínculo de três temporadas.