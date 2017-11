Cafeteria em Curitiba traz descontos de até 50% no cardápio

(foto: Divulgação)

A Black Friday chegou ao Brasil em 2011 e é uma das maiores datas promocionais de movimentação do comércio brasileiro. A ação acontece sempre na última sexta-feira de novembro e, como a deste ano já está chegando, a Liquori Cafè Gourmet não vai ficar de fora.

Nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em todos as lojas da rede, haverá uma seleção de drinks do cardápio com 50% de desconto. Serão quatro opções de espressos: Americano, Duplo, Caffè Latte ou Cappuccino. E uma opção de caffè freddo: Verona (café gelado a vase de espresso e xarope de guaraná batidos com gelo).

Sobre a Liquori

Fundada em 2007, a Liquori Caffè Gourmet foi uma das primeiras casas de cafés especiais de Curitiba (PR), inspirada nas melhores cafeterias da Itália. Hoje, o empreendimento conta com onze lojas espalhadas pelo país, entre elas unidades próprias e franqueadas, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Maranhão. Além disso, a cafeteria está preparando a inauguração de sua primeira loja no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, que deve acontecer até o final de 2017.

A rede Liquori conta com sete lojas espalhadas por Curitiba: Rua Comendador Araújo (nº 534), Rua Comendador Araújo (nº 143 - loja 16), Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número), Livraria Cultura do Shopping Curitiba (Rua Brigadeiro Franco, nº 2300), Shopping Barigui (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600), Shopping Palladium (Avenida Presidente Kennedy, 4121) e Shopping Estação (Av. Sete de setembro, 2775). Mais informações na página oficial da Liquori no Facebook (www.facebook.com/liquoricaffe) ou no site www.liquori.com.br.