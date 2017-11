Canal Fox transmitirá em 2018 a 11ª temporada da série 'Arquivo X'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda inédita no Brasil, a 11ª temporada da série "Arquivo X" será transmitida na Fox, em 2018. O canal já havia transmitido a décima temporada da atração. Lançada em 1993, a trama de ficção científica tornou-se uma das séries mais famosas do mundo, ficando no ar por nove anos seguidos e conquistando 16 prêmios Emmy e cinco Globos de Ouro. A estreia da temporada vai ao ar em 10 de janeiro, às 23h, com episódio duplo. A transmissão marcará o 25º aniversário da atração, que volta a ser protagonizada pelos agentes do FBI Scully e Mulder, interpretados por Gillian Anderson e David Duchovny.