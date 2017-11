Mosquitos 'antidengue' serão soltos em fevereiro no Paraná

Parque tecnológico no Norte do Paraná vai concentrar o projeto-piloto (foto: Divulgação/Tecpar)

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e a Forrest Brasil Tecnologia, empresa com a qual o Tecpar tem uma aliança tecnológica, inauguraram o laboratório para executar o projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) de controle natural do mosquito Aedes aegypti. A unidade-piloto da Forrest Brasil Tecnologia está instalada no Parque Tecnológico do Norte Pioneiro, em Jacarezinho — a companhia também participa do processo de incubação da Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec).

Com licença prévia do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) o projeto teve seu cronograma atualizado. Pela nova previsão, em janeiro deverá ser feito o primeiro teste de campo e em fevereiro ocorrerá a liberação dos mosquitos, após a obtenção de todas as licenças junto ao IAP.

O projeto de PD&I é inédito e busca produzir e liberar na natureza machos estéreis do mosquito Aedes aegypti. A tendência é que haja a queda da incidência do mosquito em até 90%, com redução significativa de registros de casos de dengue, do zika e do chikungunya. Os mosquitos estéreis competirão na natureza com os mosquitos selvagens, o que acarreta na consequente redução da proliferação do inseto, inclusive das fêmeas, que são as transmissoras das doenças.

Casos

De agosto até o dia 21 deste mês, estavam confirmados 191 casos de dengue no Paraná. O número parece pequeno, mas já é maior que no mesmo período do ano passado, quando eram 174 casos positivos em todo o Estado. O verão é o período mais propício para a proliferação do mosquito.

Curitiba recolhe mil toneladas de entulho na batalha contra o Aedes aegypti

Agentes da Secretaria Municipal da Saúde iniciaram ontem, no bairro Ganchinho, a última etapa de 2017 da Ação Curitiba Sem Mosquito para o Recolhimento de Resíduos. Entre ontem e hoje, os moradores recebem visitas de agentes comunitários que dão orientações para limpar seus terrenos e colocar entulho e lixo em sacos plásticos, em frente das casas. O material será recolhido na próxima segunda-feira.

Mais de mil toneladas (1.022.203 kg) de resíduos foram recolhidas nas 12 etapas anteriores da ação, realizadas nos nove distritos sanitários de Curitiba. As áreas foram selecionadas por concentrarem um número grande de possíveis focos de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

No segundo levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti do ano, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e concluído na semana passada, Curitiba manteve o índice de infestação do Aedes aegypti em 0%, abaixo de 1%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. Foram inspecionados 26.724 imóveis em toda a cidade e apenas um foco positivo para o mosquito foi identificado, no bairro Umbará, na regional do Bairro Novo, num terreno baldio.