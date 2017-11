Momento favorece compra de carros seminovos, diz associação

Seminovos e usados estão em alta nesta época de dinheiro curto (foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

As vendas de veículos seminovos e usados está em alta no Paraná. Segundo a Asssovepar (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná), o mês de outubro superou em 2% o volume de vendas de automóveis e comerciais leves em relação ao mês anterior. E, se comparar ao mesmo período do ano anterior, os resultados são ainda melhores, o crescimento foi de 9%. No outro comparativo, em relação ao ano anterior, de janeiro a outubro, o acumulado do ano representa um aumento de 4%.

De acordo com o vice-presidente da Assovepar, Antonio Gilberto Deggerone, o momento está favorável pela compra de carros seminovos e usados. “A crise financeira fez com que as pessoas passassem a dar mais valor ao seu dinheiro, planejando e pesquisando mais na hora de optar pela compra. Devido a isso, temos observado em nossas lojas, clientes que estão migrando para o seminovo e usado, em especial para os que estão com até 3 anos de uso. Ao fazer essa opção, podem encontrar carros com ótimas condições de uso, completo e até com garantia de fábrica. São fatores muito atrativos para o consumidor”, comenta.

A expectativa das vendas é ainda melhor para novembro e dezembro. “Tradicionalmente, este período é especial para os lojistas, pois a injeção do 13º salário aumenta o poder de compra dos consumidores, além de coincidir com o período de férias, o que motiva as pessoas a trocarem de carro”, destaca.