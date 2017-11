BBP com mais ‘Aventuras Literárias’

A Biblioteca Pública do Paraná realiza hoje mais uma edição do projeto ‘Aventuras Literárias’. O convidado é o escritor Gustavo Vazquez, que conversa com o público infantojuvenil sobre suas experiências de leitura e escrita. O evento acontece no auditório, às 14h30, com entrada gratuita.

Gustavo Vazquez nasceu em Brasília, em 1980, e está radicado em Curitiba desde 1990. Formado em Filosofia, estreou na literatura com o livro de contos As compensações (2010). Sua estreia no gênero infantil foi em 2013, com o livro Tito, o gato. É também autor de Tito e Tuli (2015).