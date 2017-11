PRF faz ação em apoio a crianças com câncer

Crianças com um dos cães da PRF: ação solidária (foto: Divulgação / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu mais uma ação em apoio às crianças com câncer na tarde desta quinta-feira (23) em Curitiba.

Um grupo de aproximadamente 20 crianças em tratamento contra a doença fez uma visita guiada ao Espaço Histórico e Cultural da PRF, na Linha Verde.

Um ônibus caracterizado da PRF, escoltado por uma equipe de motociclistas, buscou as crianças no Hospital Erasto Gaertner e na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN).

Simultaneamente à visita, na área de atendimento ao público, dezenas de policiais rodoviários federais cortaram o cabelo com 'máquina zero', em solidariedade às crianças.

A atividade é relacionada ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, lembrado anualmente no dia 23 de novembro.

Durante a visita, as crianças também brincaram com um dos cães farejadores que auxiliam o trabalho dos agentes da PRF. E ainda conheceram um dos helicópteros da instituição.

A PRF está mobilizando todo o seu efetivo no Paraná para arrecadar doações em benefício de entidades que cuidam de crianças com câncer.

A intenção é arrecadar brinquedos, livros infantis e infantojuvenis, itens de papelaria (lápis de cor, cadernos, papéis) e produtos de higiene e limpeza.

Os servidores da PRF também estão fazendo doações de sangue e cadastro para doação de medula óssea nos hemocentros de Curitiba e do interior do estado.