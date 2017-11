Temer fará exames em SP para avaliar necessidade de cateterismo

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer será submetido nesta sexta-feira (24) a exames médicos no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. O peemedebista viajará com a família para São Paulo no final da manhã para fazer uma revisão de cirurgia de próstata a que foi submetido em outubro. Ele poderá realizar um cateterismo caso seja identificada a necessidade pela equipe médica. Em outubro, o presidente passou por um quadro de obstrução parcial de uma artéria coronária, mas não precisou ser submetido a um cateterismo. Ele tem 77 anos e é o mais velho presidente da história do país. O problema foi detectado em exame de imagem. A obstrução parcial de uma artéria coronária é relativamente comum. Em um grupo de 100 pessoas com mais de 65 anos, um total de 20 a 30 tem algum tipo de doença coronária, que atinge uma artéria do coração e pode levar a um ataque cardíaco. O peemedebista pretende retornar a Brasília apenas no final de semana, onde deve se reunir com ministro e parlamentares para articular a votação da reforma previdenciária, no início de dezembro.