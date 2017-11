Fenômeno do k-pop, BTS lança música com DJ Steve Aoki

NATHALIA DURVAL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fenômeno do k-pop, o grupo sul-coreano BTS lançou nesta sexta-feira (24) o remix da música "MIC Drop", em parceria com o DJ americano Steve Aoki. O convite do DJ surgiu quando o septeto sul-coreano chamou a atenção ao ganhar o prêmio Top Social Artist no Billboard Music Awards, em maio. Eles superaram artistas como Selena Gomez, Ariana Grande e Justin Bieber, que levou o troféu nos últimos seis anos. A faixa original está no disco "Love Yourself: Her", que fez história ao se tornar o primeiro álbum de um grupo de k-pop (pop coreano) a alcançar o top 10 das paradas americanas. Para o remix com Aoki, o grupo incluiu um refrão todo em inglês. Esta não é a primeira parceria dos sul-coreanos com um DJ badalado. Eles lançaram a faixa "Best of Me" com o duo americano The Chainsmokers, no mesmo "Love Yourself: Her". Por conta do sucesso, eles foram convidados a se apresentar no American Music Awards no domingo (19). Eles levaram ao palco "DNA", hit que teve o melhor desempenho no mercado americano, entrando na 67º posição da Billboard 100. O BTS também causou furor ao passar pelo Brasil, em março, para dois shows no Citibank Hall, em São Paulo. Lançado há apenas algumas horas, o clipe já tem quase 2 milhões de visualizações no YouTube.