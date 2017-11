Black Friday da Caixa oferece mansão em São Paulo com 30% de desconto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como uma de suas ações para a Black Friday, a Caixa Econômica Federal oferece até segunda-feira (27) descontos que chegam a 80% em imóveis tomados pelo banco. O item mais caro é uma mansão de 796 metros quadrados, quatro quartos, seis varandas, adega e lareira no bairro Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. O imóvel é avaliado em R$ 5,8 milhões, mas está sendo vendido por R$ 4,06 milhões -30% abaixo do preço. Além de casas, são oferecidos imóveis comerciais, apartamentos e terrenos em cidades de 19 Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Bahia e Amazonas. Dependendo do edital, o imóvel pode ser adquirido via leilão, concorrência pública ou venda direta. Apesar de algumas ofertas parecerem boas, a maioria dos imóveis ofertados foi retomado pelo banco após o mutuário não pagar o financiamento e muitos podem estar ocupados mesmo após a compra.