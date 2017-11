Carille espera chegada de até seis reforços para o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille afirmou que espera que o Corinthians contrate entre cinco e seis jogadores para qualificar o elenco para a próxima temporada. Ele ainda afirmou que, caso saiam titulares, também vai aguardar por uma reposição à altura. Tudo isso, entretanto, dentro de uma realidade financeira de poucos investimentos do clube. "Não estou esperando coisas grandes. Quero equilibrar melhor o grupo. Se acontecer, ótimo, mas não estou esperando. Falo de equilibrar todos os setores. Tanto [Flávio] Adauto e Alessandro [diretor e gerente de futebol] quanto eu falamos de cinco a seis nomes. Mais que isso depende de saídas e a partir daí faremos os empréstimos", disse Carille. O técnico não quis revelar os atletas que estão sendo discutidos dentro do clube. Uma das peças que deverão ser repostas é o lateral Guilherme Arana, que tem proposta do Sevilla.