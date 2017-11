Atriz da série ‘Glee’ vai presa por agredir o marido

Naya Rivera, que interpretou Santana, na série “Glee”, foi presa no último sábado, 25 de novembro, em Charleston, na Virgínia Ocidental (EUA), acusada de violência doméstica. A atriz teria sido denunciada criminalmente por agredir o marido, Ryan Dorsey. As informações são da TV local WSAZ, do Condado de Kanawha, nos Estados Unidos. Em vídeo divulgado pela TV, Rivera aparece algemada e responde a perguntas sobre o caso. A atriz pagou uma fiança de 1 mil dólares e foi liberada.

De novo

‘Racismo é crime’, diz Giovanna Ewbank após mais um ataque à filha

Giovanna Ewbank usou o Instagram ontem para se pronunciar a respeito de um vídeo em que Titi, sua filha e do ator Bruno Gagliasso, sofreu mais um ataque racista. “Domingo com amor e a pureza de uma criança. A todos que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido, racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei. Obrigada”, escreveu a atriz sem mencionar especificamente um vídeo com ofensas que começou a circular nas redes sociais no sábado, 25, à noite. Canais como YouTube e WhatsApp reproduzem um Story - publicação apagada automaticamente após 24 horas - em que uma mulher diz que Titi é uma “macaca horrível “. O vídeo teria sido publicado na conta de Day McCarthy, no entanto o perfil não está mais disponível na rede social. “A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda?”, ataca Day McCarthy.

Eleições

Luciano Huck não vai concorrer à Presidência, diz jornalista

O apresentador de TV Luciano Huck deve anunciar hojeque não vai mais tentar concorrer à Presidência. Ao menos é o que diz o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna deste domingo (26) no jornal ‘O Globo’. Segundo Jardim, Luciano Huck vai continuar com participação no Agora! e no Renova BR, movimentos suprapartidários. Ao mesmo tempo, não deverá se filiar a nenhum partido. Jardim afirmou ainda que Huck desiste exatamente quando o jornal ‘O Estado de S. Paulo’ publicou uma pesquisa em que ele aparecia com aprovação crescente nos últimos dois meses. “É um caso atípico na política: alguém que desiste de ser candidato depois de uma notícia positiva”, escreveu o jornalista.

Guinness book

Ciclista do PR atinge 202 km/h na BR-277 e bate recorde

O ciclista paranaense Evandro Portela prometeu andar a mais de 200 km/h e conseguiu. Na manhã de ontem, ele atingiu a velocidade de 202 km/h na BR-277, estrada que liga Curitiba ao litoral do Paraná. Com isso, ele bateu um recorde mundial de velocidade em cima de uma bicicleta. O feito foi acompanhado online por representantes do Guinness Book, o livro dos recordes.Para chegar a essa velocidade, Portela pedalou no vácuo de um carro Subaru WRX 4X4 350 CV turbo, preparado para a ocasião e guiado por um piloto experiente. A bicicleta também tinha preparação especial e Portela usou uma roupa corta-vento, além de toda a proteção necessária. Para que a ação fosse possível, houve apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Ecovia (concessionária que administra a estrada), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR) e Prefeitura de São José dos Pinhais. Portela largou no km 63 da rodovia e andou até o viaduto da Rui Barbosa. “Chegamos a 202 km por hora... muito vento contra, demais. Não vi nada, foi insano”, afirmou Portela, nas redes sociais, após o feito.

Redes sociais

Pabllo Vittar diz que é a nova loira do tchan

Pabllo Vittar como nova loira do Tchan? Não é pretensão, apenas uma legenda em uma foto que a drag queen publicou em seu perfil oficial do Instagram. Ela apareceu com Compadre Washington e Beto Jamaica, do grupo É O Tchan, que fez sucesso nos anos 1990 com seus pagodes e axés. “A nova loira do Tchan é linda”, escreveu Pabllo na legenda. A foto teve mais de 330 mil curtidas e mais de 2 mil comentários, a maioria aprovando a ideia. Um deles afirmou que era a “mais linda loira” da história do Tchan, que já teve Carla Perez e Sheila Mello, entre outras.

Níver do dia

Vera Fischer

atoiz brasileira

66 anos