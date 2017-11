Câmara de Curitiba aprova urgência para mudanças no IPTU e ISS

(foto: Chico Camargo/CMC)

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou hoje regime de urgência para a votação de dois projetos do prefeito Rafael Greca que mudam as regras para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços (ISS). O requerimento foi apresentado pelo líder do prefeito na Casa, vereador Pier Petruzziello (PTB). Os vereadores da base aliada de Greca não quiseram fazer a votação nominal – onde é registrada a posição de cada parlamentar – preferindo a votação simbólica. Oito vereadores de oposição registraram voto contra a proposta.

Um dos projetos mantém a Planta Genérica de Valores (PGV) do IPTU, estipulando que além da correção inflacionária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) dos últimos 12 meses (valor base de novembro), a cobrança será acrescida de mais 4% para imóveis e 7% para terrenos sem edificação. A prefeitura alega que o aumento é o mesmo estipulado em 2014, na gestão anterior, do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT).

