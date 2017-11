Casal é preso com 23 quilos de maconha em Colombo

(foto: Polícia Civil)

Um casal, de 19 e 22 anos, foi preso em flagrante com 23 quilos de maconha, na manhã de sexta-feira (24/11), por policiais civis do 11º Distrito Policial (DP) da capital. O flagrante aconteceu em uma residência situada no bairro São Gabriel, no município de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O entorpecente, avaliado em torno de R$ 25 mil, foi apreendido depois que a equipe de investigação do 11º DP recebeu uma denúncia anônima, via 181, de que o local estaria sendo utilizado para o armazenamento de drogas.

Com base nessas informações, os policiais se deslocaram até a região, onde encontraram a droga no interior da casa. Além da maconha, uma balança de precisão também foi localizada pela polícia.

Na delegacia, ao serem questionados, o casal disse que não tinha o conhecimento sobre a droga e que estavam na residência devido a um encontro amoroso que haviam marcado. A mulher de 19 anos já possuía antecedentes criminais pelo crime de furto.

As investigações seguem para identificar as demais pessoas envolvidas no crime. Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem presos à disposição do Poder Judiciário.