Empreendedor promove diversidade e requinte no 17º Salão do Automóvel de Curitiba

A capital paranaense recebeu entre os dias 23 e 27 de novembro, no Expo Renault Barigui, o 17º Salão do Automóvel de Curitiba, que reuniu as principais marcas mundiais, através de seus concessionários. O evento teve como objetivo apresentar novidades, lançamentos e fomentar os negócios. O organizador Joe Araujo Junior, da J.A Eventos, comentou alguns pontos importantes da feira:

Quais foram os diferenciais da feira este ano?

Neste ano, o Salão do Automóvel de Curitiba voltou a ser realizado no Parque Barigui, facilitando o acesso ao público pela localização e por contar com estacionamento gratuito do Parque. Um dos grandes destaques do evento foram os veículos luxuosos, representados pela importadora oficial das marcas Ferrari, Maserati e Rolls-Royce no Brasil, a VIA ITALIA, que esteve pela primeira vez na feira, trazendo os superesportivos: Ferrari 458 Italia, Maserati Levante, Maserati Quattroporte e Rolls-Royce Ghost, que além de estarem expostos, também estavam sendo comercializados no Salão.

Como foram os negócios na feira?

Foi um ótimo momento para oferecer ao público condições únicas e exclusivas, com taxas realmente atrativas e diferenciadas, para fechar negócio. O Banco Alfa, patrocinador do Salão, esteve com uma agência dentro do evento, aprovando financiamentos na hora, possibilitando aos visitantes de poderem sair de carro zero km.

Novas montadoras participaram deste ano?

Além de marcas tradicionais como CHEVROLET, FIAT, FORD, NISSAN, TOYOTA, HYUNDAI, PEUGEOT, MITSUBISHI, JAC, CITROËN, algumas que não estavam no último salão em 2014, voltaram a participar do evento com seus produtos e lançamentos, como no caso das marcas JEEP, BMW, MINI, LAND ROVER, JAGUAR e LEXUS.

E a exposição de veículos antigos e fora-de-série como foi?

Foi muito atrativa, contamos com modelos raros, com veículos antigos, como por exemplo, o Ford Skyliner 58, trazido pelo Curitiba Antique Car. Das unidades fora-de-série, um dos destaques foi Chrysler New Yorker Town and Country 1965, único exemplar no Brasil. No geral, tivemos carros para todos os gostos, estilos e bolsos, que foram de Rolls-Royce, Cadillac, aos populares, despertando a atenção de quem pode visitar o Salão do Automóvel de Curitiba.

Mais de 700 empresários, executivos e representantes de diversos setores reunidos em Curitiba, no CEO Fórum 2017 trouxe aos tomadores de decisão um questionamento: que legado sua empresa pretende deixar para o mundo? Os palestrantes Leandro Karnal, historiador e professor; Otto von Sothen, CEO do Grupo Tigre; e Tânia Cosentino, CEO da Schneider Electric para a América do Sul falaram sobre as possibilidades de unir o core business das corporações ao impacto socioambiental e a inovação. O evento foi realizado pela (Amcham-Curitiba), uma das maiores associações de empresas do Brasil.

Evento da ABRH PR debate as competências do profissional de RH. As transformações do mercado, da sociedade e até da legislação mexeram com o setor de Recursos Humanos das organizações. Diante disso, os profissionais de RH estão se reinventado e se adaptando à nova realidade. A ABRH Paraná realizará no dia 30/11 (quinta-feira), às 19h, a palestra “Competência do profissional de RH do futuro”. O consultor, professor e diretor da ABRH-PR, Adeildo Nascimento, será o convidado do evento, que acontecerá na FIEP (Av. Comendador Franco, 1341) As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da ABRH-PR (www.abrh-pr.org.br), aos associados à ABRH-PR o valor é R$ 50,00 e aos não associados R$ 150,00.

“O conhecimento pode ajudar ou inibir a inovação, mas, quando vários conhecimentos se misturam, aí a inovação acontece”.

(Dorothy Leonard)

