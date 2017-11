Professor de direito da UFPR recebe Prêmio Jabuti

(foto: Divulgação)

O professor titular de Direito Processual Civil na UFPR, Luiz Guilherme Marinoni, recebe o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, no dia 30 de novembro (próxima quinta-feira), pela obra “Comentários ao Código de Processo Civil”, em São Paulo. Marinoni conquistou o primeiro lugar na categoria Direito na 59.ª edição do Prêmio Jabuti, considerado o mais importante do País na área literária. A obra, publicada pela Revista dos Tribunais, tem 17 volumes e foi dirigida pelo jurista paranaense. Além de Marinoni, assinam a obra os professores Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Além de dirigir a coleção, Marinoni assina três volumes.

Sobre Marinoni – Luiz Guilherme Marinoni é pós-doutor pela Universidade Estatal de Milão, pela Columbia University e pela Fordham University. Além de ser professor de Direito de Direito Processual Civil na UFPR, é também professor visitante em várias universidades da América Latina e da Europa. O jurista é diretor do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal e membro do Conselho da International Association Association of Procedural Law. Ele foi Procurador da República e Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção Curitiba.